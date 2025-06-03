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Пентхаусы в Nicosia Muncipality, Кипр

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5 объектов найдено
Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя этот эксклюзивный новый проект, расположенный в популярном районе Македони…
$300,366
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя этот эксклюзивный новый проект, расположенный в популярном районе Македони…
$317,367
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 3/3
Проект, расположенный в шумном пригороде Энгоми, основное расположение проекта недалеко от ц…
$681,207
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя этот эксклюзивный новый проект, расположенный в популярном районе Македони…
$260,695
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Этот новый проект, расположенный в одном из самых красивых районов Никосии, Плати Агланциас,…
$419,378
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Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

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