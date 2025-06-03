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Квартиры с бассейном в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
68
муниципалитет Никосия
262
Aglangia
71
Квартира Удалить
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16 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Nestled in the vibrant Engomi district, this outstanding project is situated in an area stee…
$398,493
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
For sale an amazing flat in one of the most iconic projects in Nicosia, with a magnificent v…
$3,86 млн
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Explore the epitome of city living in this chic and spacious two-bedroom apartment located i…
$675,690
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 114 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 86 sq.m. covered inte…
$393,288
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Enter a domain of absolute luxury as you explore our sprawling whole-floor ultra-luxurious a…
$2,83 млн
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящих под застройкой углового дома в Пантее - провинция Лим…
$474,921
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$390,385
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 125 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 97 sq.m. covered in…
$467,695
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Квартира в Никосия, Кипр
Квартира
Никосия, Кипр
Площадь 1 624 м²
The beachfront complex is an eye-catching landmark in the heart of the Paphos Harbour area. …
$15,78 млн
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
$523,530
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Nestled in the Engomi area, this remarkable project is set amidst a location steeped in hist…
$907,822
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
Nestled within Engomi, this extraordinary endeavor resides in an area rich with history, onc…
$451,731
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 102 sq.m. covered int…
$440,435
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
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Квартира 5 спален в Никосия, Кипр
Квартира 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Get ready to be enchanted by the embodiment of lavishness — a residence that stands unrivale…
$6,87 млн
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Nestled within the vibrant Engomi district, this exceptional project is located in an area r…
$238,671
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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