Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

от €550,000

Комплекс из двух зданий рядом с деловым центром Лимассола. С уникальным дизайном и удобным расположением, с доступом к главным дорогам и в нескольких минутах ходьбы от школ, магазинов и пляжа. В проекте просторные террасы и балконы в каждом апартаменте, а также одна терраса на крыше. Расположение и объекты поблизости Агиос Афанасиос – муниципалитет в области Лимассола, расположенный к северо-востоку от самого города Лимассол, в небольшой долине с холмами. Расстояние от комплекса: Центр города, школы, магазины - 100 м. Пляж - 500 м.