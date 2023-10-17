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Продажа новостроек в Муниципалитет Ознаменования Соседства

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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном в 650 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном в 650 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€680,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются уютные апартаменты и элитные пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Высокие потолки (3,15 м) Кухонная мебель и сантехника известных брендов Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 650 метрах от моря и в 800 метрах от пляжа Дасуди.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€1,00 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы с террасами и парковочными местами. Виллы имеют собственные сады и инфинити-бассейны. Резиденция располагает двумя большими инфинити-бассейнами с видом на море, детским бассейном и детской площадкой. Окончание строительства - 1-2 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Пекарня - 500 метров Супермаркет - 200 метров Частная школа - 1,5 км Медицинский центр - 1,5 км Аптека - 800 метров Ресторан - 800 метров
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€943,800
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с собственными садами и гаражами. Резиденция располагает парком, бассейном 200 м2 и детским бассейном. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пекарня - 500 метров Супермаркет - 500 метров Пляж - 500 метров Медицинский центр - 500 метров Аптека - 500 метров Ресторан - 500 метров
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на побережье, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на побережье, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€390,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами и видом на побережье. Пентхаусы располагают террасой на крыше. Резиденция имеет общий бассейн. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 2 минутах от автомагистрали.
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€256,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школами и пляжами, в 3 км от пляжа Дасуди.
Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€227,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция имеет сад на крыше. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Алюминиевые окна с двойным остеклением Домофон Подготовка для установки сигнализации Солнечные водонагреватели Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 10 минутах езды от пляжа и в 15 минутах от центра города и гавани Лимассола.
Жилой комплекс Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€282,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения, видами на море и горы. Пентхаусы имеют сады на крыше. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Алюминиевые окна с двойным остеклением Домофон Подготовка для установки сигнализации Солнечные водонагреватели Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 10 минутах езды от пляжа и в 15 минутах от центра города и гавани Лимассола.
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€270,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море, верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют сады на крыше. Окончание строительства - июнь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, всей необходимой инфраструктурой, автомагистралью, школами, в 5 минутах езды от пляжа.
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€515,000
Агентство: TRANIO
Современная резиденция располагает ухоженными садами, террасами и зонами отдыха, открытым инфинити-бассейном и детским бассейном, видеонаблюдением, тренажерным залом, конференц-залами и залами для мероприятий, парковкой. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Полы с подогревом Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Гранитные столешницы Плиточный пол Качественная сантехника Солнечные панели Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Банки - 1 км Гипермаркеты - 1,3 км Школа - 900 метров Медицинский центр - 2,3 км Рестораны - 1 км Пляж - 2 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и апартаментов с подземной парковкой недалеко от центра Лимассола, Агиос-Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и апартаментов с подземной парковкой недалеко от центра Лимассола, Агиос-Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€484,110
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы и апартаменты с большими террасами и парковочными местами. Для каждой виллы возможно строительства бассейна. Резиденция располагает подземной парковкой. Окончание строительства 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Ламинат в спальнях Бронированная дверь Подготовка для установки кондиционеров и полов с подогревом Светодиодное освещение Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 1,6 км Продуктовые магазины - 1,2 км Рестораны - 1 км Пляж - 3,9 км Школа - 600 метров Детская площадка - 1 км Аптека - 2,3 км Центр Лимассола - 5 км
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными террасами, рядом с деловым центром и пляжем, Агиос Афанасиос, Лимасcол, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными террасами, рядом с деловым центром и пляжем, Агиос Афанасиос, Лимасcол, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€550,000
Агентство: TRANIO
Комплекс из двух зданий рядом с деловым центром Лимассола. С уникальным дизайном и удобным расположением, с доступом к главным дорогам и в нескольких минутах ходьбы от школ, магазинов и пляжа. В проекте просторные террасы и балконы в каждом апартаменте, а также одна терраса на крыше. Расположение и объекты поблизости Агиос Афанасиос – муниципалитет в области Лимассола, расположенный к северо-востоку от самого города Лимассол, в небольшой долине с холмами. Расстояние от комплекса: Центр города, школы, магазины - 100 м. Пляж - 500 м.
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