Предлагаются уютные апартаменты и элитные пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Высокие потолки (3,15 м)
Кухонная мебель и сантехника известных брендов
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 650 метрах от моря и в 800 метрах от пляжа Дасуди.
Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы с террасами и парковочными местами.
Виллы имеют собственные сады и инфинити-бассейны.
Резиденция располагает двумя большими инфинити-бассейнами с видом на море, детским бассейном и детской площадкой.
Окончание строительства - 1-2 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 500 метров
Супермаркет - 200 метров
Частная школа - 1,5 км
Медицинский центр - 1,5 км
Аптека - 800 метров
Ресторан - 800 метров
Предлагаются виллы с собственными садами и гаражами.
Резиденция располагает парком, бассейном 200 м2 и детским бассейном.
Окончание строительства - 2026 год.
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 500 метров
Супермаркет - 500 метров
Пляж - 500 метров
Медицинский центр - 500 метров
Аптека - 500 метров
Ресторан - 500 метров
Предлагаются апартаменты с террасами и видом на побережье.
Пентхаусы располагают террасой на крыше.
Резиденция имеет общий бассейн.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 2 минутах от автомагистрали.
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город.
Резиденция располагает парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со школами и пляжами, в 3 км от пляжа Дасуди.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция имеет сад на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Домофон
Подготовка для установки сигнализации
Солнечные водонагреватели
Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 10 минутах езды от пляжа и в 15 минутах от центра города и гавани Лимассола.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения, видами на море и горы.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Домофон
Подготовка для установки сигнализации
Солнечные водонагреватели
Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 10 минутах езды от пляжа и в 15 минутах от центра города и гавани Лимассола.
Предлагаются апартаменты с видом на море, верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют сады на крыше.
Окончание строительства - июнь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, всей необходимой инфраструктурой, автомагистралью, школами, в 5 минутах езды от пляжа.
Современная резиденция располагает ухоженными садами, террасами и зонами отдыха, открытым инфинити-бассейном и детским бассейном, видеонаблюдением, тренажерным залом, конференц-залами и залами для мероприятий, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Полы с подогревом
Подготовка для установки кондиционеров
Система "умный дом"
Гранитные столешницы
Плиточный пол
Качественная сантехника
Солнечные панели
Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
Банки - 1 км
Гипермаркеты - 1,3 км
Школа - 900 метров
Медицинский центр - 2,3 км
Рестораны - 1 км
Пляж - 2 км
Предлагаются новые виллы и апартаменты с большими террасами и парковочными местами.
Для каждой виллы возможно строительства бассейна.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Окончание строительства 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель и бытовая техника
Ламинат в спальнях
Бронированная дверь
Подготовка для установки кондиционеров и полов с подогревом
Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 1,6 км
Продуктовые магазины - 1,2 км
Рестораны - 1 км
Пляж - 3,9 км
Школа - 600 метров
Детская площадка - 1 км
Аптека - 2,3 км
Центр Лимассола - 5 км
Комплекс из двух зданий рядом с деловым центром Лимассола. С уникальным дизайном и удобным расположением, с доступом к главным дорогам и в нескольких минутах ходьбы от школ, магазинов и пляжа.
В проекте просторные террасы и балконы в каждом апартаменте, а также одна терраса на крыше.
Расположение и объекты поблизости
Агиос Афанасиос – муниципалитет в области Лимассола, расположенный к северо-востоку от самого города Лимассол, в небольшой долине с холмами.
Расстояние от комплекса:
Центр города, школы, магазины - 100 м.
Пляж - 500 м.