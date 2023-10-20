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Продажа новостроек в Никосия

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Вилла Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€1,51 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот совершенно новый проект на берегу моря расположен на береговой линии в нетронутой местности между гаванью Пафоса и живописным пляжем Корал Бэй. Эти объекты недвижимости в Пафосе построены по самым высоким стандартам с частными бассейнами, большими ландшафтными садами, зонами барбекю, большими верандами с открытыми жилыми зонами, просторными парковочными местами и многим другим. Виллы имеют современную отделку и высококачественную сантехнику. Недвижимость подходит для получения ВНЖ Кипра. Типы вилл: 3, 5 спален Крытая площадь: 450 кв.м - 638 кв.м Земельный участок: 315 кв.м - 523 кв.м Цена: €1,512,000 - €3,760,000 Цена не включает НДС.
Многоквартирный жилой дом Удивительная 3-комнатная квартира на Кипре/Ник
Многоквартирный жилой дом Удивительная 3-комнатная квартира на Кипре/Ник
Stathmos Afidnon, Греция
от
€80,379
Площадь 75–110 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-653   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия - Расстояние до моря -25 мин - Расстояние до Лефкоша - 8 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 75 м2 - 85 м2 3+1 - 110 м2 - 115 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€162,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные высококачественные студии и двухкомнатные квартиры. Резиденция располагает крытой парковкой. Окончание строительства - октябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат Плиточный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, недалеко от лучших университетов, рядом с автомагистралью Лимассол-Никосия. Пляж - 36 км
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Жилой комплекс Современная вилла с садом, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Современная вилла с садом, Никосия, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€539,000
Агентство: TRANIO
Предлагается элитная вилла с большими террасами, двойным гаражом и красивым садом. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, крытая веранда, гостевой туалет. Второй этаж: четыре большие спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€254,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом со школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от торгового центра и автомагистрали Никосия-Лимассол.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€328,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные функциональные квартиры с парковочными местами, балконами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом со школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от центра города.
Жилой комплекс Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€1,72 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Курорт Сохо - это единственный в своем роде жилой комплекс и известная достопримечательность Пафоса. Комплекс расположеннен на самой красивой набережной города. Этот курорт станет самым высоким зданием в городе, с двумя башнями - жилой West Tower с 15 этажами и строящейся 5-звездочной гостиничной сетью на East Tower с 16 этажами. Архитектура этого проекта – это плавные линии и изгибы, которые увенчаны элегантным футуристическим силуэтом башен, который отражает чувство роскоши и комфорта, органично вписываясь в окружающий ландшафт. В жилом комплексе есть тренажерный зал, спа-центр, бассейн, спортивный зал, парк, детскую площадку и красивые сады - необходимые удобства для здорового и комфортного образа жизни. Кроме того, курорт будет окружен роскошными отелями, ночными клубами, школами и университетами. Типы апартаментов: 3, 4 спальни Крытая площадь: 144 кв.м - 190 кв.м Цена: €1,720,000 - €4,390,000 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€378,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с живописным видом, балконами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, всего в нескольких минутах от делового центра, рядом с автомагистралью Никосия-Лимассол, центром города, школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой.
Многоквартирный жилой дом Отличная 4-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Многоквартирный жилой дом Отличная 4-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Stathmos Afidnon, Греция
от
€91,508
Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-651   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия - Расстояние до моря -25 мин - Расстояние до Лефкоша - 8 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 110 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Вступите на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и красивом районе Никосии, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и красивом районе Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€404,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными центрами, в нескольких минутах от торгового центра и автомагистрали.
Вилла Новая вилла c 4 спальнями на продажу в Акамас Бей, ID-603 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Новая вилла c 4 спальнями на продажу в Акамас Бей, ID-603 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€2,96 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот закрытый комплекс вилл предлагаемых агентством Taysmond на продажу расположен в одном их самых красивых уголков Кипра – на полуострове Акамас. Дизайн этих современных домов идеально вписывается в красивейший природный ландшафт охраняемой прибрежной зоны, завораживающей своей нетронутой красотой. Все виллы имеют открытую планировку, видовые панорамные окна и достаточно большие участки с частными бассейнами и садами. Интерьеры сочетают в себе современную элегантность с традиционной кипрской простотой, и создают стиль, органично отражающий безмятежный средиземноморский образ жизни. Типы вилл: 3, 4 спальни Крытая площадь: 253 кв.м - 360 кв.м. Площадь участка: 420 кв.м - 1035 кв.м. Цена: €1,390,000 - €3,000,000 Цена не включает НДС.
Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€706,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Viewpoint Hills - это современный комплекс элитных вилл с 3, 4 и 5 спальнями в Пейя на Кипре. Комплекс находится недалеко от знаменитых пляжей, отмеченных голубым флагом, и захватывающих пейзажей Национального парка Акамас в Пейе. Каждая вилла имеет частный бассейн, большие террасы, просторные интерьеры с высококачественной отделкой. Приобретая недвижимость в этом прекрасном комплексе, вы сможете наслаждаться беспрепятственным захватывающим видом на Средиземное море. Эти виллы расположены в Пейя Кипр, в непосредственной близости от знаменитых морских пещер Пейя и затонувшего корабля Пафоса - EDRO III. Типы вилл: Спальни: 3, 4, 5 Участок: 518 кв.м. - 1164 кв.м. Общая крытая площадь: 200.40 кв.м. - 531.8 кв.м. Цена: €706,000 - €1,864,000 ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Виллы с 3 спальнями, в частности N 1241, N1 - цена 764 000 евро+НДС (с видом на зеленую зону, беспрепятственный вид на море). Дата завершения строительства: 18 месяцев с момента подписания контракта. Цена указана без учета НДС.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€320,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухэтажные виллы в традиционном стиле с панорамным видом. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Холмом Сотирас.
Жилой комплекс Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€536,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые функциональные квартиры с балконами и панорамным видом на исторический центр города. Резиденция располагает подземной парковкой, магазинами, тренажерным залом и зоной отдыха. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Кондиционеры Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечный панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на самой фешенебельной улице Никосии с множеством эксклюзивных бутиков, элитных ресторанов и баров.
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спа в центре Никосии, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спа в центре Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, спа-центром, клубом, консьерж-сервисом, подземной парковкой, магазинами и ресторанами. Удобства и оснащение в доме Паркет Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна Светодиодная подсветка Система "умный дом" Кондиционеры Бытовая техника Сигнализация Видеонаблюдение Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на самой оживленной улице в центре Никосии.
Вилла Купить новую виллу с 3 спальнями у моря на Кипре, ID-306 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Купить новую виллу с 3 спальнями у моря на Кипре, ID-306 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€700,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот уникальный пляжный жилой комплекс на Кипре состоит из вилл с 3, 4 и 5 спальнями на продажу в Пафосе, недалеко от множества самых популярных достопримечательностей и удобств Пафоса, таких как туристическая зона Пафоса, гавань и торговый центр Kings Avenue. Виллы имеют просторные интерьеры и частные бассейны на больших участках. Их превосходная отделка, технические характеристики и уникальное расположение предоставляют покупателям возможность насладиться безмятежным средиземноморским образом жизни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра через инвестиции. Типы вилл: Крытая площадь: 171 кв.м - 589 кв.м. Земельный участок: 200 кв.м - 1002 кв.м Цена: €700,000 - €4,016,250 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€331,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с просторными террасами и панорамным видом на город. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и джакузи. Окончание строительства - декабрь 2022 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат Плиточный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Панорамные окна Домофон Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Высококачественная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом престижном жилом районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Пляж - 34 км
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€434,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные просторные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и автомагистралью, в нескольких минутах от торгового центра.
Вилла 4-спальная вилла у моря на продажу на Кипре | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла 4-спальная вилла у моря на продажу на Кипре | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€1,33 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Расположенные в одном из самых привлекательных мест на берегу моря в Хлораке (Пафос), эти виллы предлагают великолепный вид на Средиземное море, которое находится буквально в метрах от дома. Построенные по самым высоким стандартам, эти пляжные виллы располагают частными бассейнами, пышными ландшафтными садами, зонами барбекю для обедов на свежем воздухе и большими верандами. Виллы имеют высококачественную современную отделку и освещение и находятся  вблизи  роскошных пятизвездочных отелей и курортов, школ, торговых центров, археологических памятников и достопримечательностей, а также знаменитых песчаных пляжей Корал Бей. Типы вилл: 4, 5 спален Крытая площадь: 369 кв.м - 607 кв.м Земельный участок: 428 кв.м - 853 кв.м Цена: €1,330,000 - €3,590,000 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€235,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает подземной парковкой и магазинами, зоной отдыха и тренажерным залом, садом. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с историческим центром города и главными торговыми улицами, напротив стадиона ГСП.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с парковкой рядом с центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с парковкой рядом с центром Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€245,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные функциональные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Никосии, в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и в нескольких минутах от торгового центра.
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Stathmos Afidnon, Греция
Цена по запросу
Сдача в: 2019
Застройщик: Cyfield Group
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши, намного превосходит простое здание. Расположенный в самом центре города, на одной из самых оживленных улиц, 360 Nicosia возвышается над суетой мира внизу, стоя на впечатляющей высоте 135 м, состоящей из 34 этажей премиум-недвижимости и курортного стиля. предложения. Названный в честь его обширного, беспрепятственного панорамного вида на город и за его пределы - от кулака Пентадактилоса и равнин Месаории до возвышающегося горного хребта Троодос и даже береговой линии Морфу! - предполагается, что 360 Никосия придет, чтобы воплотить и выразить культуру и креативность региона, а также энергию и предпринимательство города в целом. 360 Никосия расположена на новой пешеходной площади, которая будет создана муниципалитетом Никосии, что позволит как жителям, так и посетителям заниматься неторопливыми мероприятиями. От расслабляющих прогулок и езды на велосипеде до покупок и безопасной игровой площадки для детей, каждый найдет что-то для себя. Листовые новые деревья будут даже посажены в тени и мирных пейзажей на земле. Живи 360 опытом!
Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€684,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры. Типы вилл: Крытая площадь: 204 кв.м Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м. Цена: €684,000 - €728,000 Цена не включает НДС.
Вилла Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€2,20 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Cap St Georges - это исключительный отмеченный наградами курорт на Западном Кипре, который находится в одном из самых красивых мест острова. Это самый большой и эксклюзивный прибрежный курорт на Кипре, а также один из крупнейших жилых комплексов, расположенный на площади 580 тыс. кв.м., с 2 км береговой линии. Курорт располагает более чем 200 роскошными виллами, 5-звездочным отелем класса люкс и эксклюзивным клубным домом с 24-часовой стойкой регистрации и услугами консьержа, ресторанами, фитнес-центром и зонами отдыха, открытым бассейном и песчаным пляжем. Теннисные и баскетбольные площадки, верховая езда, детская площадка, езда на велосипеде, различные водные развлечения и многое другое доступны в Cap St Georges как для детей, так и для взрослых. Комплекс также включает в себя роскошный спа-салон Cleopatra, а также парикмахерскую и барбер шоп, а также десять ресторанов и баров. Типы вилл: 3, 4 спальни Крытая площадь: 300 кв.м - 340 кв.м Земельный участок: 629 кв.м - 2501 кв.м Цена: От €2,200,000 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€320,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Комплекс состоит из 2 корпусов, паркинга, общего сада, также есть лифты и кладовые комнаты. Окончание строительства - июль 2024 года. Оплата 30% - подписание контракта 30% - март 2023 года 30% - декабрь 2023 года 10% - сдача объекта Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Мраморный пол Итальянская кухня и шкафы Кондиционеры Электрические рольставни Автоматическая система освещения Видеодомофон Сигнализация Система "умный дом" Преимущества Двухлетняя гарантия! Расположение и объекты поблизости Расположен в одном из самых популярных районов Никосии. В нескольких минутах ходьбы от школ, университетов, удобств и услуг. Всего в нескольких минутах езды от центра города и шоссе. 350 м от Национального леса 800 м от отеля 5* 2,5 км от площади Элефтерия
Жилой комплекс Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр
Жилой комплекс Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€2,85 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с 3 гостевыми домами, ухоженными садами и большим инфинити-бассейном с подогревом 12х5 м, живописными видами на море, горы и озеро, гаражом на 6 машин, зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры 5 каминов Центральное отопление Система "умный дом" Акустическая система Расположение и объекты поблизости Море - 25 минут Поле для гольфа - 35 минут Аэропорт Пафоса - 35 минут Аэропорт Ларнаки - 35 минут Гавань Лимассола - 35 минут Центр Никосии - 35 минут
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€739,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Окончание строительства - 2023 - 2024 г.г. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в юго-восточном пригороде Никосии.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€433,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные функциональные квартиры с парковочными местами, балконами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными центрами, в нескольких минутах от торгового центра.
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция в престижном районе Никосии, Кипр
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция в престижном районе Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€345,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения. Современная двухэтажная резиденция располагает бассейном 4 х 9 м. Пентхаусы имеют террасы на крыше. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Кондиционеры Видеодомофон Плиточный пол Паркет Бронированная дверь Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, в 200 метрах от международной школы.
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€443,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, крытая веранда, гостевой туалет. Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города и рекой Педиос.
Вилла Продажа виллы c 3 спальнями у моря в Акамас Бей, ID-606 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа виллы c 3 спальнями у моря в Акамас Бей, ID-606 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€1,54 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Эти новые эксклюзивные виллы на берегу моря на продажу в заливе Акамас поднимают планку роскошной жизни, сочетая красивую архитектуру, уникальное расположение на берегу моря и эксклюзивный дизайн. Виллы продаются под ключ, с качественной отделкой, кухнями и сантехникой. Количество строго ограничено всего 47 большими виллами, каждая из которых расположена на просторном, красиво озелененном участке с частным бассейном. В жилом комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Для тех, кто ищет пляжный дом в одном из самых красивейших мест Кипра, всего в 30 минутах езды от всех достопримечательностей Пафоса, покупка одной из этих вил является идеальным решением. Свяжитесь с командой Taysmond для получения подробной информации и просмотра. Цена не включает НДС.
Вилла Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€890,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Это современный прибрежный комплекс с 3 и 4 спальными виллами на продажу в Пафосе, расположенный в самом сердце туристической зоны. Виллы спроектированы на больших участках и имеют большие террасы и частные бассейны. Комплекс расположен напротив одного из самых известных песчаных пляжей в Пафосе и имеет легкий доступ к различным ресторанам, пабам, пляжным барам, 5-звездочным отелям, аквапарку Пафоса и торговому центру Kings Avenue. Типы вилл: Крытая площадь: 209 кв.м - 329 кв.м. Земельный участок: 406 кв.м - 632 кв.м Цена: €890,000 - €1,184,000 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Цокольный этаж: спальня, ванная комната, гостиная, просторная кухня с обеденной зоной. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Никосии.
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, рядом с университетом, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, рядом с университетом, Никосия, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€210,000
Агентство: TRANIO
Малоэтажный комплекс состоит из апартаментов с 1-2 спальнями и расположен в 2 минутах от торгового центра Энгоми и в 3 минутах от Университета Никосии. В каждом апартаменте есть гостиная с кухней, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты, просторные балконы и террасы с обеденной зоной. На крыше есть кладовки и отдельные террасы и сады. Расположение и объекты поблизости Рядом есть ТЦ Mall of Engomi, Университет Никосии. Энгоми — селение на востоке Кипра, в районе Никосии. На территории Энгоми обнаружен археологический памятник — крупный город позднего бронзового и раннего железного века, который идентифицируется как Алашия и неоднократно упоминаемая в хеттских, египетских и клинописных источниках.
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€730,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас. Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха. Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра. Типы вилл: 3, 4, 7 спален Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м Цена: €730,000 - €3,060,000 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Stathmos Afidnon, Греция
от
€649,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Откройте для себя новый стандарт городской жизни в шаговой доступности к пляжу с этим изысканным жилым комплексом в Пафосе на Кипре, предлагающим квартиры и пентхаусы на продажу. В этом элегантном здании продаются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя и тремя спальнями с частными бассейнами и террасами на крыше. Благодаря потрясающему архитектурному дизайну, тщательно продуманному генеральному плану и высококачественным отделочным материалам, этот комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и качество. В комплексе имеется общий бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Просторные планировки дополнены самыми изысканными элементами отделки, такими как паркетные полы из массива дерева, мраморные ванные комнаты, высококлассные кухни, встроенные шкафы и потолки высотой более трех метров. Эти изысканные детали обеспечивают роскошную атмосферу и предлагают максимальный комфорт и удобство. Этот комплекс не только идеально подходит для тех, кто постоянно проживает на Кипре, но и представляет собой отличную возможность для инвестиций. Непревзойденный дизайн и исключительное качество здания гарантируют, что оно сохранит свою ценность с течением времени. Более того, благодаря своему выгодному местоположению недвижимость обладает высоким потенциалом прироста капитала, что делает его разумным выбором для тех, кто ищет надежные и выгодные инвестиции. Приобретая квартиру в этом эксклюзивном комплексе, вы получаете возможность получить ВНЖ Кипра за 4 месяца. Сдача проекта намечена на апрель 2023 года. В этом комплексе предлагается на продажу потрясающий пентхаус с 3 спальнями и 314 квадратными метрами жилой площади по цене 785 000 евро. Обратите внимание, что цена не включает НДС.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€323,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные функциональные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Никосии, в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и в нескольких минутах от торгового центра.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Stathmos Afidnon, Греция
от
€656,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Никосии, рядом со стадионом ГСП, автомагистралью и всего в 15 минутах от центра города.
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