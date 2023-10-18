Суни-Занакия, Кипр

от €515,000

Предлагаются элитные виллы с бассейнами, ухоженными садами и беседками. Удобства и оснащение в доме Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, в 15 минутах езды от центра Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, пляжами, удостоенными Голубого флага, тематическим парком, гаванью, полем для гольфа. Гольф-клуб - 12 минут Гавань Лимассола - 15 минут Набережная - 20 минут Исторический центр Лимассола - 15 минут