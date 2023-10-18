Предлагаются элитные виллы с бассейнами, ухоженными садами и беседками.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном живописном районе, в 15 минутах езды от центра Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, пляжами, удостоенными Голубого флага, тематическим парком, гаванью, полем для гольфа.
Гольф-клуб - 12 минут
Гавань Лимассола - 15 минут
Набережная - 20 минут
Исторический центр Лимассола - 15 минут