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Продажа новостроек в SOUNI-ZANAKIA

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Лимассола, Суни, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Лимассола, Суни, Кипр
Суни-Занакия, Кипр
от
€515,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, ухоженными садами и беседками. Удобства и оснащение в доме Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, в 15 минутах езды от центра Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, пляжами, удостоенными Голубого флага, тематическим парком, гаванью, полем для гольфа. Гольф-клуб - 12 минут Гавань Лимассола - 15 минут Набережная - 20 минут Исторический центр Лимассола - 15 минут
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