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Дома с бассейном в Maroni, Кипр

виллы
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4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
A spectacular beautiful villa in Maroni village for sale. It is a unique residential develop…
$490,420
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Вилла 3 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 3 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$453,785
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$460,454
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$455,767
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Параметры недвижимости в Maroni, Кипр

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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