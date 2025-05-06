Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Maroni
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Maroni, Кипр

виллы
4
5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
A cozy family house in a lovely and quiet neighborhood in Maroni village for sale! The prope…
$381,438
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
A spectacular beautiful villa in Maroni village for sale. It is a unique residential develop…
$490,420
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$460,454
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
A very beautiful bungalow in Maroni for sale! The house (315 Sq) is in a very big plot (1.33…
$541,642
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$455,767
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Maroni, Кипр

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти