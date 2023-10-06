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Квартиры с видом на горы в Лимасол, Кипр

Trachoni
6
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26 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
€640,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 23
Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, К…
€3,30 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 203 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€770,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€630,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 248 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€477,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€500,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€400,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,29 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,11 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 187 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€400,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€490,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€846,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€635,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€550,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€315,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€344,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€319,900
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 171 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,36 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 179 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€545,000
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Новые апартаменты с современным дизайном на холме Айос Афанасиос, новом жилом районе с потря…
€370,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€314,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€331,500

Типы недвижимости в Лимасол

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
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элитная
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