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Квартиры с видом на море в Лимасол, Кипр

Trachoni
6
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187 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€230,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 356 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 356 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€730,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens…
€575,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр Предлагаются …
€734,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр Резиденция располагает…
€550,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
€1,55 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 7
Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр Эксклюзивный куро…
€569,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 13
Современные апартаменты в жилом комплексе недалеко от моря в Лимассоле, Кипр Потрясающая ул…
€1,32 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр Новый…
€690,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с собственной гаванью для яхт, ресторанами и спа-центром, рядом с центром…
€3,90 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
€640,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
€345,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 23
Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, К…
€3,30 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€975,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Этаж 1/6
Продается квартира площадью 149 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€1,74 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€600,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 203 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€725,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 203 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€770,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€2,79 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€630,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€334,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 248 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,38 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€792,000

Типы недвижимости в Лимасол

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двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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