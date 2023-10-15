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Жильё с бассейном в Лимассоле, Кипр

квартиры
133
дома
60
66 объектов найдено
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€788,200
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€500,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€270,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 2 этаже жи…
€188,000
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
€156,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Строящаяся двухкомнатная роскошная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на…
€190,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
€705,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
€675,000
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€450,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 211 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе APS - провинция Никосия, …
€710,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€950,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 98 кв.м.м. крытые…
€694,439
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лим…
€1,28 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Продается в стадии строительства трех квартир - в Агиос Афанасиос - Провинция Лимассол, площ…
€662,393
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 131 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province,…
€711,280
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
€700,854
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Мутайяка , Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 131 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Провинция Лимассол, с 101 кв.м. крытые …
€723,831
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Мутайяка , Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
€719,796
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 100 кв.м. крытые …
€726,640
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Трехкомнатная квартира в стадии строительства на продажу в Агиос Афанасиос - провинция Лимас…
€688,226
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 116 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 93 кв.м. крытые инт…
€599,544
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
€666,402
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
€618,838
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 104 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 81 …
€378,870
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 149 м²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
€770,800
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
€1,59 млн
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
€1,68 млн

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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