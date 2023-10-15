ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Лимасол
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на горы в Лимассоле, Кипр
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Tersefanou, Кипр
3
1
77 м²
1/3
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€144,551
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5
586 м²
Pelagos Beachfront Residences, Villa No. 11 is a unique 5 bedroom villa for sale next to a 5…
€2,55 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
172 м²
3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,11 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море
Лимасол, Кипр
2
50 м²
1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€495,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
3
349 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 349 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,61 млн
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
3
151 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
€257,301
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
1
37 м²
6
Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр Проект — много…
€210,196
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kouklia, Кипр
3
198 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Продроми, Кипр
4
799 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 799 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€3,39 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Никосия, Кипр
3
2
129 м²
1/1
Продается квартира площадью 129 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
€353,901
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
6
233 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Протарас, Кипр
3
135 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
€498,007
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL