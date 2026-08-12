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Пентхаусы с видом на горы в Limassol Municipality, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 3/3
Представляем роскошную, недавно построенную квартиру с пентхаусом на 3 спальни, расположенну…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с гаражом
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