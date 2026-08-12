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Пентхаусы у моря в Limassol Municipality, Кипр

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8 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 3/3
Представляем роскошную, недавно построенную квартиру с пентхаусом на 3 спальни, расположенну…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 4/4
The Penthouse is located in one of the greatest areas in Limassol - Neapolis district. The d…
$848,302
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с живописным видом недалеко от моря и центра Лимассола, Кипр П…
$655,379
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Этаж 13/13
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
$2,78 млн
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море в 200 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предл…
$755,321
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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