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Пентхаусы с гаражом в Limassol Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Этаж 13/13
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
$2,78 млн
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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