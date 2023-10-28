Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Лимасол
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Лимассоле, Кипр

коммерческая недвижимость
24
офисы
14
магазины
3
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лимасол, Кипр
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 927 м²
Количество этажей 7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
€2,52 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 47 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости…
€93,947
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
A commercial center in within the walls Nicosia.It comprises of:A common area of c. 450sqmSh…
Цена по запросу
Коммерческая 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dromolaxia, Кипр
Коммерческая 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 71 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€240,662
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Коммерческий магазин / офис в Agia Zoni, Лимассол.Он имеет 117 кв.м. крытые зоны и 2 туалета…
Цена по запросу
Магазин с патио в Пейя, Кипр
Магазин с патио
Пейя, Кипр
Это & NBSP; магазин Расположен на первом этаже здания, в Корал-Бей, Пафос. Магазин состоит и…
€150,000
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Коммерческая в Арадиппоу, Кипр
Коммерческая
Арадиппоу, Кипр
  Трехэтажное здание в Крассе, район, Ларнака.1-й этаж состоит из стойки регистрации, а 3 оф…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 169 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимос…
€349,804
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Commercial building with a basement, ground, 1st and 2nd floor located in walking distance t…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти