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Склады в Limassol Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
501
рестораны
3
отели
5
офисы
258
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1 объект найдено
Склад 1 220 м² в район Лимасол, Кипр
Склад 1 220 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 220 м²
Два промышленных участка со зданиями, расположенными в районе прихода Пантея муниципалитета …
$2,17 млн
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