  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда офисов с видом на горы в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
159
Demos Agiou Athanasiou
8
Гермасойя
6
Agios Ioannis
3
2 объекта найдено
Офис 270 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 270 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 270 м²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
в месяц
Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с садом
с видом на море