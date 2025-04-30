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Долгосрочная аренда офисов в Limassol Municipality, Кипр

54 объекта найдено
Офис 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Этаж 4/4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$9,330
в месяц
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Офис 159 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 159 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 159 м²
Этаж 3
Современное офисное пространство для аренды в Императорском доме, Католики, Лимассол Распол…
$9,047
в месяц
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Офис 1 367 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 1 367 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 367 м²
Количество этажей 5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$76,677
в месяц
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Офис 800 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 800 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$6,586
в месяц
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Офис 206 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 206 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 206 м²
Этаж 5/5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$19,226
в месяц
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Офис 206 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 206 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 206 м²
Этаж 4/5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$14,815
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этот просторный офис на первом этаже теперь доступен для аренды, предлагая 240 квадратных ме…
$5,488
в месяц
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Офис 615 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 615 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 615 м²
Этаж 2/4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$23,052
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 5
Великолепие и благородство бизнес-центра в его главном месте на берегу моря на Лимассоле, де…
$20,856
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Недавно отремонтированное коммерческое здание с высочайшим качеством материалов и оборудован…
$74,643
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Office spaces available for rent, located at Thekla Lisioti in Agia Zoni. Offices are in exc…
$2,415
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3
Офис для аренды макарии Подвал 6 офисов закрываются 4 небольшие конференции 1 большой конфе…
$38,419
в месяц
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Офис 285 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 285 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 285 м²
Количество этажей 22
Откройте для себя будущее рабочего места в этом проекте - перспективная коммерческая достопр…
$22,777
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офисные помещения, доступные для аренды, расположены в Thekla Lisioti в Agia Zoni. Офисы нах…
$5,488
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 5
Офисное пространство для аренды - 370 кв.м (5-й этаж) Просторные и современные 370 кв.м офи…
$13,063
в месяц
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Офис 3 251 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 3 251 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 3 251 м²
COMMERCIAL PROPERTY Commercial Building (Offices) Property covered m2 Basement: 12…
$33,263
в месяц
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 3
Идеальные рабочие места, подходящие для любого вида бизнеса: юристы, бухгалтеры, врачи, обра…
$4,940
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 5
Великолепие и благородство бизнес-центра в его главном месте на берегу моря на Лимассоле, де…
$8,233
в месяц
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Luxury office for rent in Limassol в муниципалитет Лимасол, Кипр
Luxury office for rent in Limassol
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 99 м²
Количество этажей 4
Luxury office for rent in an elite complex under construction on the seashore, in the Neapol…
$7,559
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Офис идеально расположен в центре деловой части города, очень близко к проспекту Макариос II…
$6,037
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Luxury office for rent in Trilogy в муниципалитет Лимасол, Кипр
Luxury office for rent in Trilogy
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Luxury office for rent in an elite complex under construction on the seashore, in the Neapol…
$11,879
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Офис 468 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 468 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 468 м²
Этаж 4/5
Строительство началось 1 сентября 2022 года. Дата поставки ожидается в июле 2024 года. Здани…
$20,114
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Офис 615 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 615 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 615 м²
Этаж 3/4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$24,149
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Это офисное помещение в Агиа Триада, Лимассол, занимает 65 квадратных метров и предназначено…
$686
в месяц
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Это хорошо расположенное офисное помещение в Меса Гитония предлагает 165 м2 функциональной и…
$4,391
в месяц
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Офис 250 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 250 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 250 м²
ВВЕДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА КОММЕРЧЕСКОГО ОФИЦИСТА, ОТКРЫТОГО НА КАРАТЗИЙСКОЙ УСТАНОВКЕ В АРЕ КАТО…
$3,842
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Полностью отремонтирован офис площадью 130 кв.м. с большим приемом в аренду в Лимассоле. В 5…
$1,647
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Офис 285 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 285 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 285 м²
Количество этажей 22
Откройте для себя будущее рабочего места в этом проекте - перспективная коммерческая достопр…
$23,875
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Количество этажей 2
Откройте для себя будущее работы в полностью современном, высокотехнологичном бизнес-центре …
$62,020
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис по аренде - Prime Location в Лимассоле (улица Гластонос) Просторный офис на первом эта…
$6,037
в месяц
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