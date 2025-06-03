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Долгосрочная аренда офисов в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

8 объектов найдено
Офис 509 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 509 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 509 м²
Этаж 4
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$37,404
в месяц
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 1
Пол с четырьмя офисами общей площадью 500 м2. Помещения разделены на четыре отдельных офиса …
$6,801
в месяц
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Офис 502 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 502 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 502 м²
Этаж 3
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$30,603
в месяц
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Офис 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 4
Коммерческое здание на улице Агиос Атанасиу Лимассол (наряду с выставочным залом Mercedes и …
$47,970
в месяц
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество этажей 3
Первый этаж - 3 парковочных места к северу от здания Плюс Свободное пространство в передней …
$10,201
в месяц
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Офис 504 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 504 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 504 м²
Этаж 2
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$27,203
в месяц
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Офис 432 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 432 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 432 м²
Этаж 1
Для аренды офиса на Колонакиу общей площадью 448 квадратных метров. Имеет собственный частны…
$16,820
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 1
Пол с четырьмя офисами общей площадью 500 м2. Помещения разделены на четыре отдельных офиса …
$27,203
в месяц
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