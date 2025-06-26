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Долгосрочная аренда офисов в Гермасойе, Кипр

3 объекта найдено
Офис 252 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 252 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 252 м²
Здание состоит из 3 этажей роскошных и светлых офисов, а каждый офис занимает 83 кв.м (внутр…
$13,659
в месяц
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Количество этажей 3
Проект представляет собой инновационный офисный парк, расположенный в Лимассоле, Potamos Ger…
$227,658
в месяц
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Проект находится в самом сердце оживленного делового района, на улице Колонакиу (*Spyros Kyp…
$28,729
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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