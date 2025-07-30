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Долгосрочная аренда офисов в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Офис в Мони, Кипр
Офис
Мони, Кипр
Этаж 1
Офисное пространство, расположенное в районе Петру Си Павел, общей площадью 128 м2 (67 м2 пе…
$4,353
в месяц
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