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Дома с видом на море в муниципалитете Ларнака, Кипр

виллы
13
35 объектов найдено
Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$681,192
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Nestled in a sought-after locale, these luxurious villas offer stunning sea views. Accessed …
$355,227
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
An exclusive sea sight family friendly villa in Perivolia, presented to the highest possible…
$3,29 млн
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Вилла в Пила, Кипр
Вилла
Пила, Кипр
Площадь 230 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу с современным дизайном, встроенную в престижный…
$622,989
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
An amazing asset which boast an exemplary finish and are presented to the highest possible s…
$5,10 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Discover a secluded residential sanctuary, offering a collection of sophisticated villas tai…
$593,953
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
This property offers a harmonious blend of space, style, and functionality. The well-thought…
$640,815
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
A modern design villa with private pool in Dhekelia Road, just 50 meters from the beach for …
$708,384
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
A sea front detached furnished house located in Zygi, with private access to beach! The prop…
$1,25 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
An amazing property which boast an exemplary finish and are presented to the highest possibl…
$4,92 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 682 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$3,54 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Наш проект по строительству находится в наиболее перспективной площади LARNACA всего в 200 м…
$805,374
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Edge Development
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English
Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
A luxury villa located on the beachfront, just across the sea in the tourist area of Dhekeli…
$3,21 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 795 м²
This stunning beachfront villa will take your breath away from the moment you enter.  Locate…
$5,47 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
This property offers a delightful terrace ground floor bungalow with two bedrooms, boasting …
$735,630
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 725 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$5,40 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Explore a private residential haven, presenting a range of elegant villas crafted for discer…
$686,588
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Located in an enviable position, these lavish villas provide breathtaking sea panoramas. Acc…
$341,038
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
This beachfront luxury property with admirable views and the soothing tranquility of crashin…
$1,66 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
A luxury Villa located on the beachfront, just across the sea! With easy access to the highw…
$3,00 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
The ultimate beachfront asset for everyone who wants to live in a peaceful  and quite ambien…
$3,73 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
A rare opportunity to ensure the utmost in space and harmony next to the sea.  This beautifu…
$4,10 млн
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 211 м²
Explore a private oasis of residential luxury, presenting an array of elegant villas designe…
$893,654
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
This luxurious residential project offers an unparalleled living experience, complemented by…
$512,216
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
This amazing villa which boast an exemplary finish and presented to the highest possible sta…
$5,39 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
This property offers a detached or semi-detached terrace ground floor, presenting a bungalow…
$797,578
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Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
A spectacular beautiful villa in Maroni village for sale. It is a unique residential develop…
$490,420
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Tucked away in a desirable location, these opulent villas present breathtaking sea vistas. A…
$508,151
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Агентство
Edge Development
Языки общения
English
Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 732 м²
This property is an exclusive beachfront villa within a peaceful gated community private own…
$5,32 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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