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Дома с бассейном в муниципалитете Ларнака, Кипр

виллы
13
63 объекта найдено
Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
A spacious and modern design villa with private pool in Livadia area in Larnaca province for…
$490,420
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Located in the picturesque town of Livadia, Larnaca, this property unveils a modern selectio…
$475,162
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For sale detached villa with 4 bedrooms with private pool, very close to beach in Pervolia a…
$397,785
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Дом 6 спален в Като Дрис, Кипр
Дом 6 спален
Като Дрис, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 485 м²
This private hillside retreat located in Kato Drys area, is for those who want modern luxury…
$3,81 млн
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Live the dream of Mediterranean living in this stunning 5-bedroom house situated in the soug…
$1,36 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
An exclusive sea sight family friendly villa in Perivolia, presented to the highest possible…
$3,29 млн
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Вилла в Пила, Кипр
Вилла
Пила, Кипр
Площадь 230 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу с современным дизайном, встроенную в престижный…
$622,989
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Nestled in a prime location, these luxurious villas offer breathtaking sea views. Accessible…
$3,16 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
This beautiful property designed to ensure peace of mind next to the sea which is situated i…
$3,42 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
An amazing asset which boast an exemplary finish and are presented to the highest possible s…
$5,10 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Detached modern villa with private swimming pool in Pyla area in Larnaca province for sale. …
$425,031
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Discover a luxurious residential project nestled in Oroklini village, Larnaca, offering an a…
$289,882
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Discover a secluded residential sanctuary, offering a collection of sophisticated villas tai…
$593,953
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
This property offers a harmonious blend of space, style, and functionality. The well-thought…
$640,815
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
A modern design villa with private pool in Dhekelia Road, just 50 meters from the beach for …
$708,384
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
A 3-bedroom detached villa with private pool and big garden in Kalavasos for sale. This outs…
$457,725
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
A sea front detached furnished house located in Zygi, with private access to beach! The prop…
$1,25 млн
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Площадь 229 м²
Представляем вашему вниманию роскошный комплекс резиденций в престижном районе Ларнаки - Лив…
$433,923
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
An amazing property which boast an exemplary finish and are presented to the highest possibl…
$4,92 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 682 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$3,54 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Наш проект по строительству находится в наиболее перспективной площади LARNACA всего в 200 м…
$805,374
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Агентство
Edge Development
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
A luxury villa located on the beachfront, just across the sea in the tourist area of Dhekeli…
$3,21 млн
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Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Nestled in the charming town of Livadia, Larnaca, this property introduces a contemporary co…
$457,725
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 795 м²
This stunning beachfront villa will take your breath away from the moment you enter.  Locate…
$5,47 млн
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
A spacious, magnificent luxury with a lot of extras family villa in a big plot, in the Touri…
$1,63 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
A magnificent, luxury, modern style villa in Larnaca for sale! The property is very close to…
$741,079
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$455,767
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Агия Текла - провинция Фамагуста, с видо…
$346,779
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
A magnificent modern design detached villa with private pool in Livadia area for sale. The p…
$490,420
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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