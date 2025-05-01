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Дома с садом в муниципалитете Ларнака, Кипр

виллы
13
120 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 201 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, площадью 21…
$239,960
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
A spacious and modern design villa with private pool in Livadia area in Larnaca province for…
$490,420
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For sale detached villa with 4 bedrooms with private pool, very close to beach in Pervolia a…
$397,785
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$681,192
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Дом 6 спален в Като Дрис, Кипр
Дом 6 спален
Като Дрис, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 485 м²
This private hillside retreat located in Kato Drys area, is for those who want modern luxury…
$3,81 млн
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Дом 3 спальни в Алетрико, Кипр
Дом 3 спальни
Алетрико, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
A modern design family house in Anglisides village for sale! The property is located in a ve…
$277,905
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
An exclusive sea sight family friendly villa in Perivolia, presented to the highest possible…
$3,29 млн
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Коттедж 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Продается строящийся дом с четырьмя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площадью 200 к…
$349,942
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$352,922
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
This beautiful property designed to ensure peace of mind next to the sea which is situated i…
$3,42 млн
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
A stylish modern detached villa for sale in Aradippou area in Larnaca province. The villa is…
$310,599
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, с …
$351,733
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
An amazing asset which boast an exemplary finish and are presented to the highest possible s…
$5,10 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
? Modern Family House for Sale in Larnaca! ? ? Location: Prime area with easy access to sch…
$381,438
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$339,944
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Detached modern villa with private swimming pool in Pyla area in Larnaca province for sale. …
$425,031
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$336,871
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
A modern family house in Anglisides area for sale! The property located in a nice and quiet …
$248,479
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
A very beautiful bungalow in Maroni for sale! The house (315 Sq) is in a very big plot (1.33…
$541,642
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$352,348
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A modern family house in Anglisides area for sale! The property located in a nice and quiet …
$275,180
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
For sale under construction a semidetached three bedroom house in Agios Athanasios - Limasso…
$358,234
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A really spacious and spectacular house with big garden for sale in Kiti area, in Larnaca pr…
$365,090
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Коттедж 4 комнаты в Перволия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 171 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в районе Каллифеи - провинция Никосия, площадью…
$249,959
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Дом 3 спальни в Алетрико, Кипр
Дом 3 спальни
Алетрико, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
A modern family house in Anglisides village for sale! The property is located in a very nice…
$267,006
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
This property offers a harmonious blend of space, style, and functionality. The well-thought…
$640,815
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
A modern design villa with private pool in Dhekelia Road, just 50 meters from the beach for …
$708,384
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A detached villa, ideal for family, in Aradippou area for sale. The property located in a ve…
$316,048
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Прекрасный современный и независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе Грин Дот в пр…
$334,944
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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