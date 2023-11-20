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Коммерческая недвижимость в Коккинотримития, Кипр

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Коккинотримития, Кипр
Коммерческая 1 комната
Коккинотримития, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 125 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1125 кв.м В Никосии
€684,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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