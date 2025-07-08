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Виллы около гольф-клуба в Koinoteta Talas, Кипр

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5 объектов найдено
Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Herries Villas спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться этим потрясающим ви…
$1,10 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Herries Villas спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться этим потрясающим ви…
$1,69 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 660 м²
Lime Grace, расположенная в живописном районе Камарес, Пафос, воплощает роскошь и комфорт. О…
$13,39 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Riertte Villas это эксклюзивный и уникальный проект, состоящий из четырех бунгало и шести дв…
$993,962
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Riertte Villas это эксклюзивный и уникальный проект, состоящий из четырех бунгало и шести дв…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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