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Виллы с террасой в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в покойном районе, недалеко от моря, Пареклисия, Кипр Предлагаются прос…
$280,877
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с бассейном
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