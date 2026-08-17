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Виллы с видом на горы в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Расположенный в впечатляющем жилом районе площадью 3000 кв.м., окруженном зеленью и горными …
$931,101
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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