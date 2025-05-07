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Долгосрочная аренда квартир с видом на море в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This beautiful  140 square meter apartment is situated towards the end of the Limassol Touri…
$3,651
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с бассейном