  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Koinoteta Parekklesias, Кипр

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
в месяц
Квартира 4 спальни в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
в месяц
Квартира 4 спальни в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
в месяц
Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

