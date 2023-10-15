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9 объектов найдено
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Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
8
1 082 м²
18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
4
281 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
4
3
217 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
5
4
400 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Церковное Сообщество, Кипр
1
195 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 195 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из гостиной с кухней,…
€3,37 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
6
2
630 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 гостиных, …
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
7
4
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Церковное Сообщество, Кипр
5
4
885 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 885 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€3,90 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Церковное Сообщество, Кипр
4
3
249 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Церковное Сообщество, Кипр
с видом на море
с видом на горы
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