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Виллы с гаражом в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Трёхспальные виллы в Amber Homes — это гармоничное сочетание современного дизайна и прибрежн…
$546,909
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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