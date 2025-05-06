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Виллы с садом в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Киссонерга, Кипр
Вилла 6 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 6
Площадь 349 м²
Продается роскошная вилла с шестью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью …
$2,13 млн
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Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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