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Квартиры с бассейном в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Трёхкомнатные апартаменты в Vista Gardens — это просторное и элегантное жильё, созданное для…
$485,437
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Однокомнатные апартаменты в Vista Gardens — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функци…
$231,161
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Двухкомнатные апартаменты в Vista Gardens идеально подходят для комфортной жизни у моря. Сов…
$329,404
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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