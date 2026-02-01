Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Koinoteta Kissonergas, Кипр

пентхаусы
3
однокомнатные
22
двухкомнатные
30
трехкомнатные
35
2 объекта найдено
Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Большой участок земли в деревне Киссонерги, Пафосский район. Земля имеет доступ через зарег…
$432,121
Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Для продажи: Если вы хотите проснуться и позавтракать в «райском уголке» и посмотреть на Ср…
$823,910
