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Квартиры с видом на море в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Киссонерга, Кипр
Квартира 5 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр Предлагаются в…
$1,84 млн
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Квартира 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр П…
$1,04 млн
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Квартира 8 комнат в Киссонерга, Кипр
Квартира 8 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается вилла, котора…
$6,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Кисонерга, Кипр Предлагаются комфорт…
$353,697
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Квартира 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается качественная …
$2,21 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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Недорогая
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