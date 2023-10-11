ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Сообщество Ebas
Жильё с видом на море в Сообщество Ebas, Кипр
Empa
74
Очистить
27 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
5
307 м²
3
Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, са…
€880,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
2
66 м²
2
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр Предлагаются апартаменты с вид…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
4
197 м²
2
Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр Предлагают…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
4
265 м²
2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
€1,13 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
4
252 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
4
304 м²
2
Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр П…
€934,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
5
221 м²
2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
€724,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
5
300 м²
2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
€1,94 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
4
159 м²
2
Комплекс вилл с панорамным видом на море, Тремитуса, Кипр Предлагаются виллы с панорамным в…
€970,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
3
61 м²
2
Резиденция с панорамным видом рядом с полем для гольфа, Тала, Пафос, Кипр Предлагаются квар…
€153,000
Рекомендовать
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
8
600 м²
3
Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается вилла, котора…
€5,80 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
5
280 м²
3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр Предлагаются в…
€1,75 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
4
366 м²
3
Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается качественная …
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
5
3
304 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Konia, Кипр
6
2
309 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
4
2
190 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
5
3
637 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
3
2
170 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Konia, Кипр
5
3
380 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
1
500 м²
1
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Konia, Кипр
4
2
142 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
4
2
209 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€720,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
6
5
299 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 299 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€1,67 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Empa, Кипр
4
2
180 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€440,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Empa, Кипр
2
1
55 м²
1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
4
2
175 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
4
2
230 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€750,000
Рекомендовать
Типы недвижимости в Сообщество Ebas
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Сообщество Ebas, Кипр
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL