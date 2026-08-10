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Квартиры-студии в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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2 объекта найдено
Студия в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Студия
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Продается: современная студия в стадии строительства в престижном районе Айос Тихонас. С удо…
$534,382
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Студия в Агиос Тихонас, Кипр
Студия
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 51 м²
Совершенно новое, мирное закрытое сообщество в Лимассоле, созданное для тех, кто ценит споко…
$366,344
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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