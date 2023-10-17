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Квартиры-студии в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с tech в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с tech
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Проектирование роскошных и по истине красивых резиденций и с интеллектуальным, систематическ…
€660,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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