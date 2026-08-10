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Дома у моря в Гермасойе, Кипр

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7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Эта современная 4-спальная недвижимость с отдельным кварталом горничных и не жалела средств,…
$2,27 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 150 м²
Откройте для себя необычную резиденцию в престижном жилом анклаве Паниотис, одном из самых э…
$7,87 млн
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Особняк 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Роскошный пляжный мезонет для продажи в туристическом районе Гермасойя, Лимассол. Эта полнос…
$951,883
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 525 м²
Непревзойденный жизненный опыт, с щедрым 525 кв.м. жилой площади, расположенной на обширном …
$3,43 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Расположенная в престижном районе Гермасогеи, эта исключительная вилла предлагает редкую воз…
$6,88 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$706,518
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