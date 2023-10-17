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Доходные дома в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

коммерческая недвижимость
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Доходный дом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Площадь 792 м²
Этот небольшой блок из четырех различных квартир с 2 спальнями в Лимассоле обладает всеми ха…
€2,50 млн
Realting.com
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