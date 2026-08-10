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Доходные дома в Гермасойе, Кипр

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2 объекта найдено
Доходный дом 1 740 м² в Гермасойя, Кипр
Доходный дом 1 740 м²
Гермасойя, Кипр
Количество спален 17
Площадь 1 740 м²
Количество этажей 5
Продаётся: Исключительный жилой дом, находящийся на стадии строительства, с общей внутренней…
$4,08 млн
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Доходный дом 795 м² в Гермасойя, Кипр
Доходный дом 795 м²
Гермасойя, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 795 м²
Количество этажей 3
Этот небольшой блок из четырех различных двухкомнатных квартир в Лимасоле обладает всеми хар…
$2,12 млн
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