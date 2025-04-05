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Квартиры с террасой в Fasoula Lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Фасула, Кипр
Квартира 4 комнаты
Фасула, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл рядом с автомагистралью, Фасула, Кипр Предлагаются высококачественные в…
$782,490
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Параметры недвижимости в Fasoula Lemesou, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов