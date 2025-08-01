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Квартиры-студии с бассейном в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
15
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2 объекта найдено
Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Студии в Cypress Park Retirement Village — это уютные и функциональные апартаменты, идеально…
$216,485
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

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