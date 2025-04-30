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Долгосрочная аренда офисов в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
9
Гермасойя
6
15 объектов найдено
Офис 502 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 502 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 502 м²
Этаж 3
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$29,638
в месяц
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 1
Пол с четырьмя офисами общей площадью 500 м2. Помещения разделены на четыре отдельных офиса …
$6,586
в месяц
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Офис 504 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 504 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 504 м²
Этаж 2
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$26,345
в месяц
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Офис 509 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 509 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 509 м²
Этаж 4
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$36,224
в месяц
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Современные офисные помещения для аренды в Лимассоле, расположенном в Колонакиу, предлагают …
$4,943
в месяц
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Офис 379 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 379 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 379 м²
Этаж 4/7
Аренда Весь этаж Этот проект имеет ряд преимуществ Преимущества, которые делают его выделяю…
$30,187
в месяц
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Офис на первом этаже общей площадью 290 м2. Расположен в Germasogeia, Лимассол. Пол имеет 4 …
$9,330
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Офис 253 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 253 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 253 м²
Этаж 1
Для аренды офиса на Колонакиу общей площадью 448 квадратных метров. Имеет собственный частны…
$11,965
в месяц
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Офис 432 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 432 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 432 м²
Этаж 1
Для аренды офиса на Колонакиу общей площадью 448 квадратных метров. Имеет собственный частны…
$16,290
в месяц
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Офис 252 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 252 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 252 м²
Здание состоит из 3 этажей роскошных и светлых офисов, а каждый офис занимает 83 кв.м (внутр…
$13,172
в месяц
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Количество этажей 3
Проект представляет собой инновационный офисный парк, расположенный в Лимассоле, Potamos Ger…
$219,688
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 1
Пол с четырьмя офисами общей площадью 500 м2. Помещения разделены на четыре отдельных офиса …
$26,345
в месяц
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Офис 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 4
Коммерческое здание на улице Агиос Атанасиу Лимассол (наряду с выставочным залом Mercedes и …
$46,301
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество этажей 3
Первый этаж - 3 парковочных места к северу от здания Плюс Свободное пространство в передней …
$9,879
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Офис 215 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 215 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 215 м²
Расположенный в Potamos Germasogeia, Лимассол, Кипр, может похвастаться близкой близостью к …
$8,233
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