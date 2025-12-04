Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда офисов с видом на море в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
8
Гермасойя
10
1 объект найдено
Офис 225 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 225 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 225 м²
Роскошные современные офисы в самом центре делового района, устойчивая к землетрясениям конс…
$12,676
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

