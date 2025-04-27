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Дома с видом на море в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Полис
9
Polis Chrysochous
75
Androlikou
11
16 объектов найдено
Дом 4 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 4 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
This exclusive beachfront property is situated in Cyprus, nestled near the captivating Akama…
$3,27 млн
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Дом 4 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 4 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This four bedroom villa, which is located near to the Akamas Peninsula, provides privacy and…
$1,74 млн
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в престижном районе, Полис, Кипр П…
$533,072
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Дом 4 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 4 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
This exclusive beachfront property is situated in Cyprus, nestled near the captivating Akama…
$2,51 млн
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Дом 3 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 3 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
This exclusive beachfront property is situated in Cyprus, nestled near the captivating Akama…
$1,68 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
$510,376
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Дом 3 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 3 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
This villa is one-of-a-kind and finished with handcrafted materials and finishes to offer a …
$956,646
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс в 50 метрах от пляжа, Полис, Кипр Предлагаются современные коттеджи с панора…
$502,247
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Дом 5 спален в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 5 спален
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 5
Площадь 495 м²
This beachfront asset is  modern residence located on the sandy beaches of Polis Chrysochous…
$3,81 млн
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Дом 3 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 3 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
This exclusive beachfront property is situated in Cyprus, nestled near the captivating Akama…
$1,66 млн
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Дом в Помос, Кипр
Дом
Помос, Кипр
Площадь 350 м²
A Contemporary and spacious property, this villa includes a variety of designer and high-end…
$1,74 млн
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Дом 5 спален в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 5 спален
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 5
Площадь 536 м²
A modern residence located on the sandy beaches of Cyprus in Polis Chrysochous,  is carefull…
$4,14 млн
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с гаванью, Полис, Кипр Предл…
$1,22 млн
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Дом 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 207 м²
A seaside luxury incoplete villa located in Latchi area. It has a covered area of 207sqm and…
$1,09 млн
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Дом 4 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 4 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
This exclusive beachfront property is situated in Cyprus, nestled near the captivating Akama…
$3,27 млн
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Вилла 5 комнат в Помос, Кипр
Вилла 5 комнат
Помос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр Пр…
$820,528
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Типы недвижимости в Demos Polis Chrysochous

виллы

Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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