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Жильё в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Полис
9
Polis Chrysochous
100
Androlikou
14
193 объекта найдено
Дом 4 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 4 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
This exclusive beachfront property is situated in Cyprus, nestled near the captivating Akama…
$3,27 млн
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Вилла в Аргака, Кипр
Вилла
Аргака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Argaka Village 6 Villa No.2 is a 4 bedroom villa for sale in Polis. Built to the highest sta…
$545,986
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Дом 4 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 4 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Nestled adjacent to the Cyprus Peninsula, this four-bedroom villa provides a sanctuary of pr…
$1,63 млн
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Квартира 4 комнаты в Androlikou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Androlikou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Охраняемый комплекс вилл премиум класса рядом с природным заповедником Акамас, Пафос, Кипр …
$1,58 млн
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Pelagos Beachfront Residences, Вилла №. 26 - это уникальная вилла с 3 спальнями, которая про…
$581,772
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Дом 4 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 4 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This four bedroom villa, which is located near to the Akamas Peninsula, provides privacy and…
$1,74 млн
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 201 м²
Agnades Village, Villa No. 2 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in …
$564,329
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Дом 3 спальни в Нео Хорио, Кипр
Дом 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
3-bedroom house with a swimming pool in Neo Chorio. The house has a covered area of 220sqm a…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла в спокойном районе, рядом с морем, Полис, Кипр Предлагаются виллы с дер…
$508,619
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Дом 2 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 2 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
This property was created to complement and improve the way of life offered by its outstandi…
$670,371
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Дом 3 спальни в Нео Хорио, Кипр
Дом 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
The property is a beachfront luxury villa in Latsi, Pafos, forming part of the seafront proj…
$1,58 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 160 м²
Современная вилла в живописной местности Полис, расположенной на побережье Кипра. Основные х…
$522,774
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Hayat
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Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Расположенная в престижном районе, эта резиденция является воплощением элегантности и удобст…
$1,28 млн
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Квартира 5 комнат в Androlikou, Кипр
Квартира 5 комнат
Androlikou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр Предлагаются высококачественн…
$1,63 млн
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Дом 4 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Villas for sale at Polis chrysochou area Paphos district with unobstructed sea views. With …
$632,992
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Квартира 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается 2-спальная квартира в Полисе, Пафос. Готов к переезду. Общий бассейн и хороший вид…
$197,585
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Дом 5 спален в Помос, Кипр
Дом 5 спален
Помос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Unique villa surrounded with unparallel natural beauty in the area of Pomos.Custom design on…
$3,80 млн
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Agnades Village, Villa No. 6 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in …
$581,594
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Дом 4 спальни в Аргака, Кипр
Дом 4 спальни
Аргака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Проект расположен в живописной деревне Аргака. Состоящий из вилл с 3 и 4 спальнями для прода…
$524,796
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Дом 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
A magnificent three bedroom villa with only a few minutes walking from the private sandy bea…
$705,738
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Дом 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Villas for sale at Polis chrysochou area Paphos district with unobstructed sea views. With a…
$701,395
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Дом 4 спальни в Аргака, Кипр
Дом 4 спальни
Аргака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
This Property is located in Argaka, which is part of the picturesque district of Polis. Just…
$7,60 млн
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Дом 3 спальни в Нео Хорио, Кипр
Дом 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Расположенная в престижном районе, эта резиденция является воплощением элегантности и удобст…
$1,08 млн
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Agnades Village, Villa No. 17 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$663,599
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Квартира 3 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Полис, Кипр Предлагаются квартиры и тау…
$135,849
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Agnades Village, Villa No. 1 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in …
$533,038
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Квартира 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Двухкомнатная квартира на первом этаже, расположенная в Поли Хрисоху Квартира состоит из гос…
$264,283
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Дом 4 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Experience luxury living at its finest with this amazing four-bedroom villa, now available f…
$1,88 млн
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Дом 4 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Это элитный комплекс премиальных вилл на первой линии к морю в Латчи, в 1,5 км от яхт-порта.…
$3,18 млн
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Дом 3 спальни в Продроми, Кипр
Дом 3 спальни
Продроми, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
A stunning 3 bedroom, 3 bathroom villa located on an exclusive, gated development offering h…
$490,759
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Типы недвижимости в Demos Polis Chrysochous

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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