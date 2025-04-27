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Таунхаусы в Demos Polis Chrysochous, Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание   Комплекс из 7 замечательных таунхаусов с общим бассейном, 2 спальнями, расп…
$198,690
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Таунхаус в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этот готовый к заселению таунхаус с 3 спальнями спроектирован для функционального и комфортн…
$284,511
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Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

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