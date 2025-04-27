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Виллы в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Полис
3
Polis Chrysochous
13
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45 объектов найдено
Вилла в Аргака, Кипр
Вилла
Аргака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Argaka Village 6 Villa No.2 is a 4 bedroom villa for sale in Polis. Built to the highest sta…
$545,986
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Pelagos Beachfront Residences, Вилла №. 26 - это уникальная вилла с 3 спальнями, которая про…
$581,772
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 201 м²
Agnades Village, Villa No. 2 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in …
$564,329
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 160 м²
Современная вилла в живописной местности Полис, расположенной на побережье Кипра. Основные х…
$522,774
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Agnades Village, Villa No. 6 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in …
$581,594
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Agnades Village, Villa No. 17 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$663,599
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Agnades Village, Villa No. 1 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in …
$533,038
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Вилла в Помос, Кипр
Вилла
Помос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Эти виллы в современном стиле с 4 спальнями, расположенные всего в 100 метрах от пляжа и мен…
$828,760
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Agnades Village, Villa No. 28 is a beautiful coastal countryside 4 bedroom villa for sale in…
$629,071
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Вилла в Продроми, Кипр
Вилла
Продроми, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Продается вилла с 3 спальнями в Полисе, Пафос. Готов к переезду. Частный бассейн и хороший в…
$1,98 млн
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в престижном районе, Полис, Кипр П…
$533,072
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Agnades Village, Villa No. 18 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$564,329
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Вилла в Yialia, Кипр
Вилла
Yialia, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта потрясающая вилла с 2 спальнями искусно сочетает современную архитектуру с традиционным …
$637,305
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 4
Площадь 199 м²
Agnades Village, Villa No. 27 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$581,594
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
$510,376
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 172 м²
Agnades Village, Villa No. 13 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$581,594
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Вилла в Помос, Кипр
Вилла
Помос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Эти виллы в современном стиле с 4 спальнями, расположенные всего в 100 метрах от пляжа и мен…
$833,150
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 4
Площадь 553 м²
Calma Beachfront Villas - эTOREMENNENERERESERENSHIGIO, raSpoloжennennennenenenhennene napesч…
$2,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс в 50 метрах от пляжа, Полис, Кипр Предлагаются современные коттеджи с панора…
$502,247
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Agnades Village, Villa No. 24 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa in the famo…
$581,594
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Paradise Gardens No. 12 - это вилла с спальней TAG1 на продажу в Пафосе. Вилла расположена в…
$611,994
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Agnades Village, Villa No. 23 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa in the famo…
$643,098
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Agnades Village, Villa No. 31 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$617,201
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 172 м²
Agnades Village, Villa No. 3 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in …
$697,049
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 172 м²
Agnades Village, Villa No. 21 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$583,752
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Agnades Village, Villa No. 15 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$652,809
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Вилла № 16 на берегу моря Pelagos представляет собой уникальную виллу с спальнями 4, которая…
$663,803
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Окруженный цитрусовыми садами и с великолепным видом на полуостров Акамас, где закатывается …
$496,158
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Вилла в Нео Хорио, Кипр
Вилла
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Площадь 172 м²
Agnades Village, Villa No. 22 is a beautiful coastal countryside 3 bedroom villa for sale in…
$574,040
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 4
Площадь 799 м²
Виллы Calma Beachfront - это современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в…
$3,67 млн
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Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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