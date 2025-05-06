Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Расположенная в престижном районе, эта резиденция является воплощением элегантности и удобст…
$1,32 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Представьте себе захватывающий беспрепятственный вид на залив Хризохус, один из самых красив…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти