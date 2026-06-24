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Дуплексы с садом в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается: впечатляющий современный дуплекс, который в настоящее время строится в востребова…
$1,57 млн
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Дуплекс 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается: впечатляющий современный дуплекс, который в настоящее время строится в востребова…
$1,57 млн
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
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