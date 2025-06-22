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Дуплексы в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новое современное 3-этажное здание расположено в престижном районе в районе Линопетра, Лимас…
$472,391
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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